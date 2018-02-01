Сегодня на взятке задержан председатель сельского совета в Татарбунаровском районе

Сегодня удачно прошло документирование преступления, которое провели сотрудники следственного отделения Татарбунаровского ВП АВП совместно с Департаментом защиты экономики и Белгород-Днестровской местной прокуратурой. Как стало известно правоохранительным органам, председатель одного из сельских советов Татарбунаровского района Одесской области решил улучшить своё материальное положение путем получения «легких денег» за выдачу ордера на земельный участок. Надеясь, что все пройдет «гладко», взяточник за «решение» земельного вопроса вымогал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 8 000 долларов США, однако был задержан сотрудниками полиции.

Ведется досудебное расследование и за совершенное преступление злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.