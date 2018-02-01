Продолжается поиск измаильского моряка

Коваль Олег Игоревич, дата рождения 24.09.1983

Зона поиска Испания (Коста дель Соль и Коста де ла Лус), Гибралтар, Португалия, Марокко, Канарские острова, Азорские острова.

Пропал 19 декабря 2017 года на судне Maria G. в 100-120 милях от Азорских островов. Рекрутинговое агентство связалось с женой пропавшего и сообщило, что 18 декабря 2017 года в 00-00 он не явился на вахту. На судне в течение 6 часов были произведены поиски, подан сигнал бедствия, затем судно вернулось в исходную позицию предположительной пропажи.

После непродолжительных поисковых операций судно продолжило свой путь по маршруту в Средиземное море. В спасательных операциях были задействованы другие суда и авиация. Возможно, что его подобрали рыболовецкие суда, так как случай произошел в месте большого трафика судов.

Радиус побережья Марокко, Касабланка, Канарские острова, Португалия, Азорские острова, Испания, Гибралтар. Возможно, он получил травму и не помнит, кто он.

Семья пропавшего просит сообщить любую информацию и распространить данные для поиска.