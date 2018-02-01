Численность сотрудников Одесской ОГА увеличится на 29 человек

Исполняющий обязанности главы Одесской областной администрации Александр Терещук подписал распоряжение об изменении в численности работников администрации, увеличив штат на 29 человек.Согласно распоряжению, больше всего кадров добавят в управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия - с 24 до 40 человек.

Также вырастет штат департамента экономической политики и стратегического планирования - с 44 до 47 человек, департамента финансов - с 61 до 64, в департаменте экологии и природных ресурсов - с 25 да 30 человек, в управлении физической культуры и спорта - с 10 до 12. Таким образом штат ОГА увеличится с 611 до 640 человек.

Напомним, в январе 2017 года Максим Степанов увеличил численность сотрудников до 528 человек.