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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В одесском Дворце спорта отметили открытие Олимпиады

Категория: Новости

В одесском Дворце спорта отметили открытие Олимпиады

   Сегодня в одесском Дворце спорта по случаю открытия Зимних Олимпийских игр-2018 выступили юные фигуристы «Льдинки», хоккеисты клуба «Морские волки» и ребята с одесских школ-интернатов. Перед началом выступлений торжественно подняли олимпийский флаг. На мероприятии присутствовали первые лица области. В своем приветствии председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский отметил, что в Одессу вернулись зимние виды спорта, а ремонт Дворца даст возможность готовится и устраивать масштабные соревнования.
Напомним, Зимние Олимпийские игры проходят в Южной Корее. За победу борются 33 украинских спортсмена.


Источник: Первый Одесский Портал



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