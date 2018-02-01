Налет на Одесскую школу ВИДЕО

Вот уже в течение нескольких дней социальные сети, а за ними новостийные ленты пестрят описанием конфликта разной степени красочности между родителями учащихся Одесской школы №96. На первый взгляд исключительно межличностный, в ситуации, когда одна из мам публикует переписку относительно сдачи средств родителями на хознужды школы с переходом, так скажем, на личности со стороны другой, конфликт дичайшим способом переносится в совершенно другую плоскость.

Судите сами. В 9.30 утра, 8 февраля, на пороге школы появляется группа лиц с поведением ярко выраженного экстремистского характера, что отражено в видеосъемке, ими же, видимо, не без гордости выложенной на Ютуб. Данная группа лиц настойчиво и в крайне вызывающей форме требует у директора учебного заведения комментарий относительно возникшего конфликта, на что директор справедливо замечает, что для такого комментария нужно выслушать обе стороны, но одна из участниц попросту игнорирует все звонки от администрации. При этом директор, руководствуясь соображениями безопасности вверенных ей 358 детей и своей должностной инструкцией, предусматривающей выполнение распоряжения Министерства образования о регламентированном присутствии в учебных заведениях лиц, не связанных с учебно-воспитательным процессом, просит покинуть граждан пределы школы. Повторюсь, речь идет о безопасности детей от 6 до 10 лет, а визит «гостей» далеко не носит ни дружелюбный, ни официальный характер , хотя бы из допустимого ими обращения к педколлективу « вы, курицы».

Прошу заметить, что подобные визиты агрессивно настроенных лиц в школы нередко заканчиваются крайне трагически для детей, мы знаем о таких, увы, нередких случаях из мировых новостей. В стране же, где на руках у населения в результате военных действий на Востоке оказалось бесконтрольное оружие, не будет преувеличением сказать о том ужасе и оцепенении директора, очевидное из видео, и который испытали родители, позже просмотревшие видеосъемку налета на школу. Именно налета, потому что учебное заведение, переполненное детьми, никогда и ни при каких обстоятельствах не может и не должно быть полигоном для конфликтных ситуаций любой степени тяжести. В этих реалиях единственное, что мог и должен был сделать директор — это нажать кнопку вызова охраны, которая тут же в полном вооружении и прибыла на место. И, видимо, это было единственным обстоятельством, заставившим группу лиц беспрепятственно до этого разгуливающих по школе, представиться некоей общественной организацией «Помощь незащищенным слоям населения», а затем и покинуть школу в сопровождении автоматчиков.

Можете только представить, уважаемые читатели, что пережили школьники, на чьих глазах происходило все это, если сегодня утром дети, ставшие свидетелями, попросту боялись идти на уроки, пережив серьезнейшую психотравму. Эти потрясения выдержит и далеко не каждая взрослая психика. Теперь с детьми будет работать школьный психолог, постепенно возвращая им утраченное чувство безопасности. Что касается комментариев, так настойчиво и прямо скажем, по-хамски требуемых у администрации налетчиками, сегодня его у еще не оправившегося от шока директора, которого забирала скорая, вполне, на официальной основе журналистского запроса, можно было получить без всякого экстремизма. Более того, директор школы № 96 Пенязенко Лилия Владимировна намерена выйти к общественности с любыми разъяснениями и комментариями, любого рода, хотя для объективного освещения этой ситуации по-прежнему необходимо присутствие всех сторон. Обращает внимание на себя другое. То, как используя, словно детонатор, абсолютно межличностный конфликт, некие дестабилизирующие силы, то и дело раскачивающее общество, беззастенчиво переводят его совершенно в другую плоскость, откровенно желая враждебного столкновения общественности, школьной администрации, родителей, чье мнение однозначно и единогласно лишь в вопросе безопасности их детей, ставших буквально заложниками взрослых закулисных игр вокруг одной из лучших и благополучных начальных школ Малиновского района.

Складывается впечатление, что некие группки самопровозглашенных «общественных» организаций, размножившиеся, как грибы после дождя, вследствие всем известных событий, водрузив на свои знамена любую благую идею защиты незащищенных, могут беспрепятственно творить разного рода бесчинства. А мотивы, движимые ими - далеко не гуманистические, за которые такого рода активисты очень хотели бы укрыть свои действия, а простая такая надежда и упование на социальный лифт, вывозящий подсуетившихся в эпохи кризисов и перемен в то вожделенное «кто был никем, тот станет всем», в котором, по-видимому, им очень бы хотелось оказаться. Оно и понятно, Шариковым нужны мандаты, и сплошные пустяки, что в этот раз перейдены все мыслимые и немыслимые человеческие и этические границы, и в угоду своим амбициям были брошены дети, их защищенность и безопасность.

Вообще, становится очевидным, что такое мощное орудие, как общественный резонанс, как любую влиятельную силу, достаточно легко в наших реалиях трансформировать из мирного атома во всеиспепеляющий. Надо понимать, что те редкие и единичные робингуды, из идейных соображений радеющие за обиженных и обездоленных, породили, сами не желая того, целые полчища вполне себе на уме корыстных граждан, промышляющих натуральным, но замаскированным бандитизмом. Под маской представителей общественности часто выступают вполне профессиональные отниматели чьего-то имущества, бизнеса, места в карьерной лестнице, которые хорошо усекли конъюнктуру рынка. Достаточно раз за разом проплаченным молодчикам, в чьих хищных взглядах никак не читается нестяжание, устроить беспорядок в зале суда или на сессии какого-либо местного совета, чтобы нежеланные и неудобные решения не выносились годами, чтобы под их натиском и нахрапом сломалась чья-то судьба, Судьба человека, случайно оказавшегося на их пути, а ведь он мог быть профессионалом. Жутко, что в любой момент даже не к вам, а к вашим детям в ваше отсутствие могут заявиться маргинального вида личности, заявляющие, чуть ли не лязгая зубами, что они-представители общественности. Даже страшно представить, какую общественность они представляют. Давайте не будем позволять манипулировать нами, нашим с Вами мнением, ибо это действительно большая сила, раз под нее так хочется маскироваться самозванцам. Давайте, наконец, уверенно отличать общественный резонанс от общественных беспорядков, ибо бандитизм во все времена один, а название у него - разные.