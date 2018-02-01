Язык или общество знания? ВИДЕО

«Наше первая задача — обеспечить каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком», – заявила министр Лилия Гриневич во время встречи в Киеве с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану.

Заметьте, госпожа революционный министр не сказала: «высокий уровень современных знаний на украинском языке» знания украинскими детьми научных предметов не является целью нынешнего министерства и этому есть вполне логичное объяснение.

Сегодняшняя бюрократия, правящая нашей страной, деклассирована и является паразитическим классом, продуктом деградации классов ушедшего индустриального общества.

Деклассирование бюрократии произошло, когда исчезла цель управления. У бюрократии в индустриальном обществе была ясная функция – она обеспечивала процесс формирования массовой ответственной и квалифицированной рабочей силы. Бюрократия управляла социальными процессами, которые эту рабочую силу создавали: образование, социальное обеспечение, забота о здоровье, профилактика, культурное развитие и так далее. Бюрократия знала, что ей делать, она была прогрессивным классом.

Но в мире автоматизированных, а теперь уже и автоматических производств нет потребности в массовой ответственной и квалифицированной рабочей силе. В результате бюрократия деклассируется, она не имеет цели деятельности, и не знает, для чего ей рычаги госуправления. Она справедливо относится к делу, которым занимается, как к бессмыслице. Бюрократы видят, что единственная осмысленная деятельность - это распил.

В 1943 году академик Вернадский отправил Сталину пророческую телеграмму. Он утверждал, что наступит информационная эпоха, когда принципы ноосферного общества (то есть, общества знаний) начнут определять развитие человечества.

Телеграмма осталась без резолюции, а предсказание Вернадского сбылось. Информационное общество, действительно, возникло. Производство и потребление знаний стало делом личной, а не государственной инициативы. Накоплены огромные научные знания и каждый день они прирастают. Но есть одна проблема: в ядре нашего общества действуют силы, чужеродные обществу знаний. Они прячут знание, зарабатывая на нем, как это было в далеком прошлом. Научное знание у нас – это товар, который находится в закрытом доступе и которым торгуют через интернет. Чем качественнее информация, тем плотнее закрыт к ней доступ. В открытом доступе настоящее научное знание в интернете отсутствует.

Люди, которые могли бы умножать знания, работают на их фальсификацию. Фальсификация образовательного и научного статуса – это особая система обращения капитала. Здесь вращаются большие деньги.

Кроме того, весь общественный дискурс – не современен, в том смысле, что он носит символический характер. Он не имеет отношения к реальности, так как не имеет отношения к знанию о реальности. Он имеет отношение к символам, календарю, совместным ритуалам. Его культура герметична. Люди, социализованные в «средневековую» культуру, не смогут из нее выбраться никогда!

Если в нашей стране, кто-либо задумает проводить настоящую реформу образования, то ее главных положений должно быть два – открытый доступ к источникам информации и справедливое подтверждение научной квалификации.