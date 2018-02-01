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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Лицом бренда Gerber стал мальчик с синдромом Дауна

Категория: Новости

Лицом бренда Gerber стал мальчик с синдромом Дауна

Полуторагодовалый Лукас Уоррен из американского штата Джорджия был выбран из 140 тысяч претендентов, чьи фото были присланы на конкурс, который компания проводит с 2010 года.

На такое необычное решение сотрудники пошли из-за обаяния и фотогеничности мальчика. Как рассказал Билл Партка, генеральный директор и президент Gerber, улыбка и счастливое выражение лица Лукаса покорили сердца жюри.

Маленький Уоррен будет Gerber Spokesbaby в течение 2018 года, и его родители надеются, что это поможет изменить отношение к таким детишкам. По их словам, Лукас очень веселый и общительный ребенок, поэтому они и отправили его фото на конкурс.

Официальный представитель Gerber Life сообщила BBC, что политика компании в части страхования основывается на рассмотрении каждой отдельной ситуации с ребенком.

Что такое "ребенок Gerber"?

Логотип с детским лицом украшает баночки детского питания Gerber с 1928 года. Художник Дороти Хоуп Смит отправила этот эскиз на конкурс Gerber, когда фирма искала новое лицо для их рекламной кампании. Он остается логотипом до сих пор и стал символом торговой марки. С 2010 года конкурс проходит в соцсетях - родителям нужно просто запостить фото своего ребенка в Instagram с соответствующим хэштегом.



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