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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

"Полет ангела": карнавал в Венеции

Категория: Новости

"Полет ангела": карнавал в Венеции

  • венеційський карнавалКопірайт зображенняGETTY IMAGES

Улицы Венеции наполнили тысячи людей в масках и красочных костюмах. 27 января в городе начался знаменитый карнавал.

венеційський карнавалКопірайт зображення ANDREA MEROLA / EPA

В воскресенье туристы и участники смогли увидеть традиционный "полет ангела".

19-летняя Элиза Константини прыгнула с кампанилы (колокольни) собора Святого Марка и пролетела над толпой на высоте 80 метров, разбрасывая при этом конфетти.

венеційський карнавалКопірайт зображення REUTERS

История проведения карнавалов в Венеции своими корнями уходит к 1162 году, когда военная победа перешла в массовое народное гулянье.

венеційський карнавалКопірайт зображення TIZIANA FABI

В эпоху Возрождения карнавальное празднество стало официальным. Однако во времена Священной Римской империи, в 1797 году, его запретили.

После длительного перерыва Венецианский карнавал был возобновлен в 1979 году.

венеційський карнавалКопірайт зображення REUTERS

"Здесь будто возвращаешься в прошлое", - рассказала агентству AFP Сьюзи из Вероны.

венеційський карнавалКопірайт зображення REUTERS

Однако современные меры безопасности возвращают нас в ХХI век.

венеційський карнавалКопірайт зображення REUTERS

Ежегодный карнавал начинается за 50 дней до Пасхи.

венеційський карнавалКопірайт зображення TIZIANA FABI / REUTERS

Смысл, как и во всех подобных мероприятиях, проходящих в это время в разных уголках христианского мира - от души повеселиться перед Великим постом.

венеційський карнавалКопірайт зображення GETTY IMAGES

Маска - обязательный атрибут карнавала.

Их часто изготавливают вручную и декорируют серебром, золотом, бижутерией, перьями и тому подобное. Поэтому их стоимость довольно высока.

венеційський карнавалКопірайт зображення REUTERS

 

Источник ВВС



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