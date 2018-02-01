Обнародовали данные о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года

В распоряжении 112.ua оказались данные о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года. Там помимо цифр есть кое-что больше. «С целью выполнения требований врио первого заместителя начальника Генштаба ВСУ от 1 февраля 2018 года об обеспечении надлежащего уровня организации работы с целью недопущения гибели личного состава по причинам, не связанным с выполнением заданий по предназначению, а также предупреждения суицидальных проявлений среди личного состава, довожу к сведению список совершенных случаев и событий, что свидетельствует о невозможности достижения позитивных результатов в этом направлении», - утверждает источник 112.ua.

Так, в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства. 5 – в зоне АТО. Небрежное обращение с оружием стоило жизни троим бойцам (2 в АТО), еще 1 погиб в ДТП. И еще 7 обозначены как погибшие от несчастного случая. Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя. В Минобороны решили не раскрывать истинные причины гибели этих бойцов.

Особое беспокойство в министерстве вызывает рост количества суицидов в армии. В сравнении с январем 2017 года он составил 47%. Это при том, что еще 6 попыток самоубийства военнослужащих в январе предупредили.

Покончили с жизнью 3 офицера и 8 контрактников. 6 человек совершили суицид, находясь на службе. Сразу 6 смертей зафиксировано в последнюю неделю января, еще 2 незаконченные попытки.

В Минобороны анализировали причины этих суицидов и пришли к выводу, что военнослужащие перед смертью подавали весьма однозначные "тревожные сигналы", которые "свидетельствовали о намерениях совершить суицид". "Данные коммуникативные сигналы командованием военных частей и подразделений не были приняты во внимание, а военнослужащие остались наедине со своими проблемами", - сообщили нам в министерстве.

Фактически речь идет о недоработке командования на местах, которое не уделяет внимания своим бойцам. Ведомство расписывается в "невозможности достижения позитивных результатов в этом направлении".

Обычно главной проблемой и причиной небоевых потерь чиновники называют пьянство. "Я знаю все проблемы, от которых страдает наша армия. Но армия страдает не от командования, а от расхлябанности…", - говорил на днях Матиос, указывая на пьянство военнослужащих и несоблюдение ими устава.

Но даже если проанализировать ту фрагментарную статистику, что публикуется Минобороны, самоубийство стабильно занимает второе место, сразу после гибели от болезней.