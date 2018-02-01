 
Информация к новости
  • Просмотров: 70
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

На приведение в порядок школ и детских садиков после устранения пожароопасных материалов будет выделено пятьдесят миллионов гривен

Категория: Новости


На приведение в порядок школ и детских садиков после устранения пожароопасных материалов будет выделено пятьдесят миллионов гривен

Такое решение принято на заседании образовательной комиссии горсовета.

По информации директора департамента образования Елена Буйневич, сто десять школ и детских садиков нуждаются в ремонтных работах после того, как были сняты пожароопасные материалы отделки.

По словам чиновника, для того, чтобы не прерывать учебный процесс. Основные работы будут проведены летом.

При этом все необходимые работы будут выполняться только на бюджетные средства.

Собирать на это деньги с родителей запрещено.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 