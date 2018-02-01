На реконструкцию парка Победы будут направлены 33 миллиона гривен

По информации пресс-службы мэрии, эти средства будут направлены на благоустройство северной части парка, которой раньше практически не занимались.

Всего предполагается облагородить территорию площадью тридцать две тысячи квадратных метров.

Там будет не только приведена в порядок зеленая зона, обустроены пешеходные дорожки, которые покроют местами асфальтом, а местами плиткой.

Кроме того, некоторые дорожки будут оборудованы тактильной плиткой для слабовидящих людей.

Так же планируется установить до сотни скамеек и около трехсот опор наружного освещения с новыми современными светильниками.

Конкурс на выбор подрядчика уже объявлен. Конечный срок подачи документов – 12 марта.