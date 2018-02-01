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  • Дата: Вчера, 10:00
Вчера, 10:00

Одесские активисты провели очередную «разрушительную» акцию

Категория: Новости


Одесские активисты провели очередную «разрушительную» акцию

На сей раз они разрушили забор, который еще в июне был установлен на приморских склонах в районе Санаторного переулка.

Причем, кто и зачем возвёл этот забор, так и осталось непонятным. Ведь никаких разрешений на застройку склонов муниципалитет не давал. Более того, такая возможность вообще не стыкуется с Генпланом развития города.

Как отметил один из «общественных активистов» Владислав Балинский, в последнее время интерес к склонам со стороны потенциальных застройщиков существенно увеличился. И общественники не намерены с этим мириться.



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