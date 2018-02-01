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  • Дата: Вчера, 11:00
Вчера, 11:00

Целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной был обнаружен в Одесской области

Категория: Новости


Целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной был обнаружен в Одесской области

Более полусотни снарядов различных калибров были обнаружены в Тарутинском районе на 194 километре железнодорожного перегона «Арциз-Березино».

По информации ГСЧС, вначале там были найдены всего несколько снарядов. Однако в ходе обследования территории под землей на небольшой глубине были выявлены еще десятки снарядов различных калибров от 20 аж до 156 миллиметров.

На сегодняшний день более двух третей найденных боеприпасов извлечены и вывезены для уничтожения на военный полигон.

Работы по обезвреживанию взрывоопасных находок продолжаются.



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