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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

С одесских домов исчезнут электрические, кабельные и телекоммуникационные сети

Категория: Новости


С одесских домов исчезнут электрические, кабельные и телекоммуникационные сети

Правда, пока только на улице Ришельевской. Как сообщил директор КП «Горсвет» Александр Прокопец, все эти сети будут убраны под землю.

Для этого там прокладывается специальная кабельная канализация. Туда в специальных трубах будут уложены все сети, которые уже на протяжении многих десятков лет «украшают» дома и опоры электропередач.

Такой проект реализуется в городе впервые.

Причем, как особо отметил чиновник, трубы укладываются в землю в большем количестве, чем это необходимо на сегодняшний момент.

«Это делается про запас. Ведь город развивается, и кто знает, что еще завтра надо будет спрятать под землю, чтобы не уродовать вид улицы!», — отметил Александр Прокопец.



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