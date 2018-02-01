С одесских домов исчезнут электрические, кабельные и телекоммуникационные сети

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Правда, пока только на улице Ришельевской. Как сообщил директор КП «Горсвет» Александр Прокопец, все эти сети будут убраны под землю.
Для этого там прокладывается специальная кабельная канализация. Туда в специальных трубах будут уложены все сети, которые уже на протяжении многих десятков лет «украшают» дома и опоры электропередач.
Такой проект реализуется в городе впервые.
Причем, как особо отметил чиновник, трубы укладываются в землю в большем количестве, чем это необходимо на сегодняшний момент.
«Это делается про запас. Ведь город развивается, и кто знает, что еще завтра надо будет спрятать под землю, чтобы не уродовать вид улицы!», — отметил Александр Прокопец.