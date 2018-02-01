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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Одесские аудиторы в прошлом году установили всеукраинский рекорд

Категория: Новости


Одесские аудиторы в прошлом году установили всеукраинский рекорд

В 2017 году аудиторы Одесской области вернули в бюджет более семидесяти миллионов гривен. Такие данные были озвучены в ходе заседания коллегии в Южном офисе Госаудитслужбы.

Как отметил губернатор Максим Степанов, это стало лучшим показателем в Украине.

По его словам, «…я считаю, что показателями вашей работы являются не только выявленные недостатки, но и предоставление методологической помощи. Наше сотрудничество заключается в работе над госзакупками, поскольку усовершенствование этого процесса приводит к экономии бюджетных средств!»

Губернатор сообщил, что «…с 1 января мы снизили порог для закупок до пятидесяти тысяч гривен за товары и услуги и до пятисот тысяч гривен – за проведение работ!»



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