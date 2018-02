Четыре крупных компании намерены участвовать в тендере на дноуглубление морского торгового порта Черноморска (Ильичёвска)

Несколько крупных компаний с мировым именем намерены участвовать в тендере на дноуглубление морского торгового порта Черноморск (Ильичёвск) Одесской области.

Как передаёт «Центр транспортных стратегий», речь идёт о China Harbour Engineering Company Ltd (Китай), LTD Novadeal («дочка» бельгийской DEME Group), а также о двух голландских компаниях — Jan De Nul n.v. и Van Oord Dredging and Marine Contractors BV. Все они предлагают свои услуги при реконструкции подходного канала порта и реконструкции операционной акватории первого ковша Сухого лимана с углублением до 15 метров. Кроме того, дноуглублением Ильичёвского МТП хочет заняться и украинский «Укрстройсервис».

Торги запланированы на 28 февраля. Стоимость работ по одному из лотов достигает 92 миллионов гривен, а по второму — 353 миллиона. При этом во время дноуглубительных работ подрядчики должны будут поднять со дна 1,99 миллиона кубометров грунта.

Напомним, что China Harbour Engineering Company Ltd уже провела дноуглубление в порту «Южный» Одесской области. Кроме того, китайская компания до конца года планирует завершить реконструкцию подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам «Южного».