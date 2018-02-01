Норвежский Podbike — первый гибрид велосипеда и электромобиля

Норвежская компания Elpedal представила первый прототип своего веломобиля Podbike, передает Популярная механика.

Впервые о Podbike стало известно в ноябре, однако тогда были доступны лишь рендеры машины. Недавно же Elpedal показала первый прототип - на мероприятии в городе Саннес, Норвегия.

Как передает New Atlas, Podbike представляет собой четырехколесную машину - с педалями, подключенными напрямую к генератору. Когда водитель крутит педали, энергия от них электрически передается к паре моторов (они установлены на задних колесах). Кроме того, дополнительная энергия поступает от съемного аккумуляторного блока. Максимальная скорость Podbike, как сообщается, составляет 25 километров в час.

Веломобиль будет иметь запас хода примерно в 60 километров (или больше, если будут добавлены дополнительные батареи). В коммерческом варианте машина, как ожидается, будет весить 40-50 килограммов с одной батареей.

Прототип под названием T0 является первым в линейке из 12 тестовых машин (линейка будет называться 0-series), которые Elpedal собирается построить в ближайшие три-четыре месяца. Десять из них, по словам фирмы, будут испытаны на дорогах в Норвегии - водители расскажут об опыте управления прототипами команде разработчиков.

Следующая презентация новинки намечена на 28 апреля на байк-шоу Spezi в Германии.