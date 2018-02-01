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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одессе горела школа

Категория: Новости


В Одессе горела школа

По информации ГСЧС, около трех часов ночи поступил сигнал о возгорании в школе №20 на улице Гайдара.

По прибытию на место выяснилось, что возгорание произошло в полуподвальном помещении. Площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров. По имеющейся информации, возгорание произошло в помещении рядом со спортивным залом.

В течение получаса пожар был потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.



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