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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В старейшей больнице города закрыли благотворительный фонд, собиравший деньги с пациентов

Категория: Новости


В старейшей больнице города закрыли благотворительный фонд, собиравший деньги с пациентов

Об это сообщает ИА «УСИ» со ссылкой на председателя профильной депутатской комиссии Татьяну Малыхину.

По ее убеждению, это совершенно правильное решение, которое созрело уже давно.

«…в этих фондах документируется лишь небольшая часть поступлений. К тому же медицинские учреждения города сейчас финансируются в достаточном режиме. А пожертвования больных на развитие медицинского учреждения должны быть сугубо добровольными!»

Поэтому, по ее мнению, аналогичные меры должны быть приняты и в других городских больницах.



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