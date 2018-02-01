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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Жертвой пьяного солдата в Киеве стал повар одесского ресторана

Категория: Новости

Жертвой пьяного солдата в Киеве стал повар одесского ресторана 

 

                                 

Мужчиной, которого зарезал на остановке маршрутки в Киеве боец 72 бригады, оказался повар одесского ресторана Cooper Руслан Юрченко.

Об этом на своей страничке в Facebook написал владелец заведения Алекс Купер.

«Вчера убили Руса, первого шеф повара Купера, мы проработали больше трёх лет вместе, — написал он. — Руся, спи спокойно, я и твои друзья позаботимся о твоей семье и детях».

Напомним, трагедия случилась 10 февраля в Днепровском районе Киева. Находящийся в увольнении солдат 72 бригады, по предварительной информации, пребывавший в состоянии наркотического опьянения, пытался сесть в маршрутку, минуя очередь. Руслан Юрченко сделал ему замечание, после чего солдат достал нож и ударил его в сердце. По данным СМИ, удар был нанесён сзади — когда мужчина садился в маршрутку, пропустив сначала свою жену.

Одессит скончался на месте.

Убийца попытался сбежать с места событий, но был задержан полицией.


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