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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесса установит 193 бронзовых якоря в странах-членах ООН

Категория: Новости


Одесса установит 193 бронзовых якоря в странах-членах ООН

Сначала планируют установить памятники в городах-побратимах Одессы. Первый якорь обещают открыть в Стамбуле во второй половине апреля. Есть уже договоренности с французским Марселем, немецким Регенсбургом, греческим Пиреем.

«У нас масштабные планы – мы хотим, как минимум, заякорить" каждую страну-члена ООН, то есть отлить и установить не менее 193 якорей», - сказал Иван Липтуга, советник министра экономики Украины и президент национальной туристической организации Украины.

Памятники должны символизировать партнерские отношения с Одессой, а также позитивно влиять на туристический имидж города. В странах, где есть филиалы Всемирного клуба одесситов (США, Израиль, Канада и т.д.), возможна установка нескольких памятников.

Установка и транспортировка будет осуществляться за деньги меценатов, а вот на первые якоря из бюджета города уже было потрачено 960 тыс. гривен.


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