Железнодорожный подарок к женскому дню

По информации пресс-службы «Укрзалізниці», в четыре выходных дня, которые выпадают в этом году в связи с празднованием международного женского дня 8 марта, вводятся дополнительные пассажирские поезда, связывающие Одессу с Киевом и Львовом.

Так, на Киевском направлении поезд будет отправляться из Одессы в десять часов двадцать семь минут, а из Киева – в семь часов сорок восемь минут. Время нахождения поезда в пути – десять часов.

Что же касается Львова, то отправление из Одессы – в пять часов шесть минут, а из Львова – в пятнадцать часов.

В пути состав будет находиться двенадцать часов.