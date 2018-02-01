425 бездомным животным удалось найти новый дом с помощью онлайн-проекта

425 питомцев, кошек и собак, нашли новых хозяев на онлайн-проект GladPet за два года. Кроме того, активисты проекта подсчитали число бездомных животных совместно с animal-id.info и создали страницу в Facebook с 2800 активными пользователями. Сейчас в поиске нового дома на ресурсе значатся 678 животных.

Средства на проект GladPet собирали с помощью городской краундфандинговой платформы в 2016 г. «Основная идея в том, чтобы решить главную проблему приютов: то, что они переполнены. Для этого нужно помочь им быстрее пристраивать животных. Для этого, в свою очередь, нужно сделать так, чтобы жители хотели, знали и могли в одном месте подыскать питомца, которого они заберут к себе в семью. Параллельно с этим можно сделать еще ряд вещей, которые позволят системно решить проблему бездомных животных», — так объясняли важность проекта его инициаторы.

На ресурсе выложены фотографии бездомных животных, которые находятся в приютах и ищут хозяев, а также информация о 19 приютах. Кроме того, здесь есть возможность заполнить форму, чтоб онлайн «пристроить» свое животное, а также раздел с потерявшимися домашними любимцами.

Есть и призывы помочь приютам. Чтобы понять, как именно помочь отдельно взятому приюту, нужно связаться с контактным лицом, указанным на сайте. Кроме того, проект приглашает к сотрудничеству учителей, методистов, дизайнеров и людей других профессий с целью внести «системные улучшения».