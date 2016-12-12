 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Несмотря на завершение предоставленного отпуска за свой счет, городской голова Геннадий Труханова на рабочем месте не появился

Категория: Новости

Сегодняшнее аппаратное совещание по-прежнему вел первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По информации пресс-службы мэрии, по выходу из отпуска Геннадий Труханов уехал в командировку в Чехию.

Когда мэр непосредственно приступит к руководству городом, пока непонятно.

Напомним, что Геннадий Труханов ушел в отпуск еще 26 декабря, должен был приступить к работе 18 января, затем продлил отпуск до 21 января.

После чего сразу уехал в командировки в Грецию и Давос. А затем брал поочерёдно отпуска за свой счет до 4, 8 и 11 февраля.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 