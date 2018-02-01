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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе снова горел автомобиль

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе снова горел автомобиль

По информации ГСЧС, накануне около часа дня туда поступил сигнал о том, что на улице Вильямса на стоянке горит иномарка.

Уже через четыре минуты на место прибыл пожарный экипаж.

Как выяснилось, горит автомобиль «Мерседес». В течение десяти минут пожар был потушен.

Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метров. Повреждены элементы моторного отсека и салона.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что чаще всего причинами подобных происшествий становился поджог.



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