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  • Дата: Вчера, 13:30
Вчера, 13:30

Государство задолжало одесситам по жилищно-коммунальной субвенции свыше ста пятидесяти семи миллионов гривен

Категория: Новости


Государство задолжало одесситам по жилищно-коммунальной субвенции свыше ста пятидесяти семи миллионов гривен

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии доложила директор департамента социальной политики и труда Елена Китайская.

По ее словам, на 1 января 2018 года задолженность государства по субсидиям поставщикам жилищно-коммунальных услуг в Одессе составила 157,7 миллионов гривен.

Наибольшая задолженность перед КП «Теплоснабжение города Одессы»- 75 миллионов гривен. Перед «Одесгазом»- 39 миллионов гривен, перед «Облэнерго»- 30,9 миллиона гривен. А перед «Инфоксводоканалом»- 12,8 миллионов гривен. 

«Эта ситуация совершенно недопустима, поскольку приводит к тому, что поставщики  учитывают субсидии в платежках. В результате страдают люди. А люди не должны становиться заложниками долговой ситуации!» -подчеркнула чиновник.



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