Коммунальщики компенсируют все уничтоженные неизвестными вандалами деревья на склоне под Чкаловским санаторием

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания в мэрии, всего было снесено пятьдесят девять зеленых насаждений. При этом, по словам руководителя экологического департамента Валентины Дацюк, «…из них двадцать девять полноценных деревьев, остальные — зеленая поросль!»

В связи со случившимся первый вице-мэр Анатолий Орловский дал поручение КП «Горзенлентрест» провести компенсационную высадку в неменьшем, а по возможности, в большем масштабе.

Что же касается тех вандалов, которые уничтожили зеленые насаждения, то городские власти уже обратились в правоохранительные органы с требованием принять меры к установлению и наказанию виновных.

«Уверен, в этом помогут предприниматели, на заведениях которых установлены камеры наружного наблюдения!» -подытожил Анатолий Орловский.