Еще одна жизнь оставлена на дороге

Сорока однолетний мужчина погиб в результате ДТП в Болграде.

По информации ИА «Трасса-95», накануне днем во время сильного снегопада водитель автомобиля «Nissan» не справился с управлением и на скорости столкнулся с идущим навстречу «Renault».

В результате 41-летний водитель «Nissan» от полученных травм скончался на месте.

Находящийся на пассажирском сидении его пятнадцатилетний сын с многочисленными травмами госпитализирован. Водитель «Renault» практически не пострадал.

Проводится расследование. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что погибший водитель не выбрал безопасный скоростной режим во время неблагоприятных погодных условий.