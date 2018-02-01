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  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

Еще одна жизнь оставлена на дороге

Категория: Новости


Еще одна жизнь оставлена на дороге

Сорока однолетний мужчина погиб в результате ДТП в Болграде.

По информации ИА «Трасса-95», накануне днем во время сильного снегопада водитель автомобиля «Nissan» не справился с управлением и на скорости столкнулся с идущим навстречу «Renault».

В результате 41-летний водитель «Nissan» от полученных травм скончался на месте.

Находящийся на пассажирском сидении его пятнадцатилетний сын с многочисленными травмами госпитализирован. Водитель «Renault» практически не пострадал.

Проводится расследование. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что погибший водитель не выбрал безопасный скоростной режим во время неблагоприятных погодных условий.



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