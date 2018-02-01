Многие одесские пенсионеры могут лишиться муниципальной помощи на тепло

Об этом в ходе совещания в горсовете сообщила депутат Лилия Леонидова.

По ее словам, после повышения пенсий у многих пожилых одесситов пенсия ненамного превысила показатель в 1700 гривен. Выбранную в качестве «потолка» для получения права на помощь от города на оплату тепла в размере четырехсот гривен в месяц во время отопительного сезона.

«Причем во многих случаях превышение составляет всего несколько гривен!», —подчеркнула депутат.

Поэтому она выступила с инициативой о увеличении пенсионного порога, дающего право на дотацию. Скажем, до двух тысяч гривен.

Отметим, однако, что порог в 1700 гривен был принят на сессии горсовета.

И изменить его так же может только депутатский корпус. Принимать подобные решения самостоятельно муниципалитет не может.