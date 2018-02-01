Эксперты провели эксгумацию тел девочек, погибших при пожаре в одесском муниципальном лагере «Виктория»

Останки трех девочек доставят в Харьков для дальнейшей экспертизы, которую проведут местные специалисты. Им родители доверяют.

Сомнения родителей о том, что им верно выдали тела их дочек, возникли после несоответствия данных первой экспертизы и стоматологической карточки одной из девочек.

Две девочки были похоронены в Одессе и одна в Троицком.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Сягровец, отметившая, что речь идёт о несовпадениях, обнаруженных в результате проведённой экспертизы. Так, в стоматологической карточке погибшей Сони Мазур значится, что у девочки не было некоторых зубов.

«Родители получили для захоронения труп, где "четвёрки" верхние есть. Сначала мы подумали, что эксперт просто торопился, и мы написали ходатайство об опросе эксперта в нашем присутствии. Но эксперт подтвердил, что он действительно осматривал челюсть, где были эти зубы, и на наш вопрос, соответствует ли осмотренная им челюсть челюсти Сони Мазур, а вернее, карточке, истребованной в стоматологии, он ответил, что не соответствует», — говорит юрист.

Кроме того, адвоката смущает тот факт, что осмотренным 16 сентября 2017 года в бюро судмедэкспертизы телам детей сразу же присвоили фамилии, хотя экспертиза ДНК прошла только через трое суток. После этого родители заявили ходатайство об эксгумации тел детей и проведении независимой ДНК–экспертизы. Это, по словам Татьяны Сягровец, пообещали сделать, но сроки постоянно переносились.

«Это очень важно для родителей — им нужно знать, к кому именно на могилу они ходят», — подчеркнула адвокат.