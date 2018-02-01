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  • Просмотров: 53
  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Восковая фигура актера Тома Харди украсила музей мадам Тюссо в Лондоне

Категория: Новости

Восковая фигура актера Тома Харди украсила музей мадам Тюссо в Лондоне

Известный музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился очередной восковой фигурой. В этот раз в залах музея появился актер Том Харди. Об этом сообщается на странице музея в Instagram.

Копия актера расположилась на кожаном диване темно-бордового цвета. Харди одет в темные брюки, жилетку такого же цвета и белую рубашку. Руку фигуры украшают большие часы.

В музее также отмечают, что у фигуры бьется сердце.

Поклонники актера уже сделали несколько фотографий с фигурой.

Восковая фигура актера Тома Харди украсила музей мадам Тюссо в Лондоне

Как сообщалось ранее, вышел первый трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.

 



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