Восковая фигура актера Тома Харди украсила музей мадам Тюссо в Лондоне

Известный музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился очередной восковой фигурой. В этот раз в залах музея появился актер Том Харди. Об этом сообщается на странице музея в Instagram.

Копия актера расположилась на кожаном диване темно-бордового цвета. Харди одет в темные брюки, жилетку такого же цвета и белую рубашку. Руку фигуры украшают большие часы.

В музее также отмечают, что у фигуры бьется сердце.

Поклонники актера уже сделали несколько фотографий с фигурой.

Как сообщалось ранее, вышел первый трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.