Задержание Михаила Саакашвили не стало неожиданностью ни для него самого, ни для его сподвижников

О возможности такого варианта развития событий рассказал сам экс-президент Грузии еще два дня назад в интервью телекомпании «Рустави-2».

По его словам, власти готовят его задержание с целью дальнейшей депортации. Только не в Грузию, которая уже неоднократно обращалась к Украине с соответствующим запросом, а в… Польшу.

По мнению самого Михаила Саакашвили, его депортация в Грузию, где ему грозит судебное преследование, может вызвать масштабные акции протеста. Поэтому власти Украины решили в рамках закона о реадмиссии депортировать его именно в Польшу. Поскольку именно оттуда он въехал на территорию Украины, уже будучи лишенным украинского гражданства.

Такую перспективу он связал с тем, что накануне Апелляционный суд признал законным решение Государственной миграционной службы, принявшей решение об отказе Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Отметим, что в пользу того, что сегодняшние события проходили именно по этому сценарию, стало то, что задержание Михаила Саакашвили проводилась силами не полицейского спецназа, или, скажем, не спецназа СБУ, а сотрудниками Государственной пограничной службы. Что может означать только грядущую депортацию.

Впрочем, все вышесказанное не помешало сподвижникам «Михо» поднять крик о похищении своего «патрона».