Военнослужащему ВСУ, зарезавшему одессита Руслана Юрченко, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

Согласно решению судьи Деснянского райсуда Киева Светланы Колегаевой, мера пресечения Владимиру Балабуху избрана сроком на 2 месяца.

Суд арестовал на два месяца военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Владимира Балабуха, подозреваемому в убийстве Руслана Юрченко. Соответствующее решение приняла судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева в понедельник, 12 февраля, сообщает Hromadske.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура подозревает Балабуха в преднамеренном убийстве 10 февраля 2018 года в Киеве Юрченко. По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабуху грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, днем 10 февраля у станции метро «Черниговская» в Киеве между Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады Вооруженных сил Владимиром Балабухом возник спор.

Юрченко сделал замечание военному, хотевшему попасть в маршрутку без очереди. После этого Балабух пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил ножом Юрченко. От полученных травм Юрченко умер. Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабуха нож, после чего он признался в нападении.

У Руслана Юрченко, работавшего шеф-поваром в одесском ресторане "Cooper", остались жена и двое детей.