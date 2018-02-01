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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В США и Британии вирус заставил государственные компьютеры майнить криптовалюту

Категория: Новости

В США и Британии вирус заставил государственные компьютеры майнить криптовалюту

 

В воскресенье, 11 февраля, более 4200 сайтов, в частности таких, которые принадлежат государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял компьютеры тайно майнить криптовалюту, информирует news.eizvestia.com. Вирус представляет собой вредоносную версию плагина Browsealoud. Он попадал в компьютеры пользователей через зараженные сайты и заставлял их майнить криптовалюту Monero, добывая деньги для хакеров.

Компания Texthelp, которая разработала Browsealoud, заявила, что приостановила работу плагина, пока не будет проведено расследование. Майнинг - это вычисления для поддержки системы криптовалют, таких как биткоины, за которые получается вознаграждение. По сути это способ добычи криптовалюты.

 

Источник: УНИАН


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