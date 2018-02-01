Михаила Саакашвили отправили в Польшу. И приняли

Нынешнюю ночь экс-Президент Грузии, а ныне «злобный оппозиционер» Михаил Саакашвили провел уже вне территории Украины – в Варшаве.

Куда, по имеющейся информации, был доставлен чартерным рейсом уже к шести часам вечера. Правда, обнаружить его там оказалось не просто.

Однако даже тем журналистам всеукраинских каналов, которым это удалось, Михаил Саакашвили практически ничего не сообщил.

Он только обвинил украинскую власть в противозаконных действиях и поблагодарил поляков за прием. Причем, как выяснилось, поляки приняли его не только потому, что именно из этой страны он незаконно проник в Украину, а также и принимая во внимание, что «…его жена имеет гражданство ЕС».

Отметим, что по информации пресс-центра Государственной пограничной службы, в киевском ресторане «Сулугуни» пограничники и сотрудники миграционной службы лишь собирались вручить Михаилу Саакашвили требование покинуть страну. Однако после этого на них, якобы, «….набросились его сподвижники и пришлось задействовать силовую поддержку!»

В свою очередь, сподвижники Михаила Саакашвили обвинили силовиков в похищении их лидера и попытались даже блокировать аэропорты, чтобы не дать вывести его из страны.

Однако, похоже, со времени прорыва границы Михаилом Саакашвили и его сторонников власти сделали необходимые выводы.

Операция по депортации Михаила Саакашвили прошла, что называется «без сучка, без задоринки».