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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Разгул стихии во второй половине января нанес региону ущерб почти на пятьдесят миллионов гривен

Категория: Новости


Такие итоги подвели в областной государственной администрации.

Согласно информации пресс-службы ведомства. Всего за три дня – с 18 по 21 января стихия нанесла хозяйству области ущерб на 47,8 миллионов гривен. В основном, за счет упавших от порывов ветра опор электропередач, которых упало аж тысяча семьсот пятьдесят.

В связи с этим Максим Степанов дал указание принять превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от подобных капризов стихии в будущем.

В первую очередь, обеспечить все медицинские центры и объекты жизнеобеспечения аварийными дизель генераторами установить современные электроопоры, более устойчивые к непогоде.



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