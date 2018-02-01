Разгул стихии во второй половине января нанес региону ущерб почти на пятьдесят миллионов гривен

Такие итоги подвели в областной государственной администрации.

Согласно информации пресс-службы ведомства. Всего за три дня – с 18 по 21 января стихия нанесла хозяйству области ущерб на 47,8 миллионов гривен. В основном, за счет упавших от порывов ветра опор электропередач, которых упало аж тысяча семьсот пятьдесят.

В связи с этим Максим Степанов дал указание принять превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от подобных капризов стихии в будущем.

В первую очередь, обеспечить все медицинские центры и объекты жизнеобеспечения аварийными дизель генераторами установить современные электроопоры, более устойчивые к непогоде.