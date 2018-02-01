К нам пришла новая «убийственная» интернет-напасть

Еще совсем недавно СМИ, причем далеко не только украинские, пестрели заголовками типа «Осторожно: «Синий кит». И было чего опасаться: интернет-игра со столь безобидным названием несла немалую угрозу, потому что относилась к числу так называемых суицидальных игр, на крючок которой массово попадались подростки. Все начиналось почти весело: зайди, зарегистрируйся, получи задание. Оканчивалось детско-подростковыми самоубийствами либо попытками их совершить.

Тревога была забита. И, кажется, сейчас о «Синем ките» большей частью позабыли. Впрочем, как оказалось, рановато: на смену этой интернет-напасти пришла другая – под именованием «Красная сова».

Недавно уполномоченный по правам детей при Президенте Украины Николай Кулеба предупредил об опасности этой новой суицидальной игры для подростков.

Вот и получается, что пока родители радуются, что их отпрыск не «шастает», где попало, а сидит себе дома за компом, ребенок (вполне возможно) уже «клюнул» на опасную наживку.

«Сначала детей заманивают в игру. Присылают им ссылку, по которой нужно перейти. Она после этого как бы выбрасывает ошибку. Но именно благодаря этой ссылке «кураторы» узнают ориентировочный адрес, где проживает участник. А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют тем, что знают адрес и приедут к нему на «разборки», – предупреждает Кулеба.

По его словам, от детей требуют постоянно находиться в сети, моментально отвечать на сообщения, и даже среди ночи смотреть страшные психоделические видео.

И, увы, уже есть первые тревожные случаи. Так, в Киеве пропала 14-летняя Лера. Позже ее, отрешенную, с порезами на руках, нашли в Умани. Выяснилось: девушка стала участницей «Красной совы». В ее кармане был обнаружен полностью разобранным на детали телефон и инструкция от «Красной совы» для «дальнейших действий».

Специалисты убеждают родителей внимательно обращать внимание на поведение детей. Основные поведенческие признаки участия ребенка в «группах смерти» таковы: отчужденность, усталость, постоянно хочет спать, сидит в сети посреди ночи, появляются порезы на руках. Если родители заметили эти проявления у ребенка, нельзя упрекать ребенка и кричать на него. Необходим доверительный разговор.

Правоохранители, психологи тоже начали бить тревогу по поводу «Красной совы»: к ним стали обращаться родители подростков, которых уже заманили в страшную игру. А она действительно страшная. Так называемые кураторы «Красной совы» убеждают детей, что они не должны спать по несколько дней и при этом выполнять жутковатые задания. Судя по всему, информацию о будущих жертвах эти «кураторы» собирают через друзей, одноклассников и в соцсетях. Рассказать как можно больше подробностей о друзьях и одноклассниках, а также их родных – одно из первых заданий. Следующее задание – привести как можно больше друзей в качестве участников в эту суицидальную группу.

Начальник отдела ювенальной юстиции ГУ НПУ в Одесской области Виталий Капуляк недавно также подчеркнул, что тесный контакт родителей с детьми – основное звено в профилактике того печального факта, что ребенка заманят в «Красную сову» или другие суицидальные группы. По его словам, только в истекшем году в Одесской области совершили самоубийства девять детей и подростков, зарегистрировано и 29 случаев попыток покончить жизнь самоубийством, которые, к счастью, окончились тем, что детей удалось спасти.

Не будет контакта родителей со своими детьми, – заявил специалист, основываясь на наработанной уже практике, – то они (особенно это касается подростков) решение своих проблем начнут искать в социальных сетях. А разработчики суицидальных подростковых групп типа «Синего кита» и «Красной совы» «мастерски» умеют заманивать подростков с проблемами в очень и очень опасные игры со смертью именно через социальные сети.