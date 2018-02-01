Правила учета коммунальных услуг

Вопрос учета коммунальных услуг мало для кого не вызывает затруднений, а принятый Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении» (дальше по тексту – Закон) только усилил путаницу. Сегодня мы дадим разъяснение касательно правил учета потребления воды, газа, тепловой энергии, с учетом положений новых и прежних нормативно-правовых актов. Важно, что действующим законодательством установлены разные правила учета потребления для газа, для воды и тепловой энергии.

Какие счетчики на воду и тепло необходимо устанавливать?

Законодательством предусматривается две разновидности приборов учета услуг по водоснабжению и теплоснабжению:

– узлы коммерческого учета, которые применяются для учета услуги по всему дому (или в отдельном подъезде);

– узлы распределительного учета (или приборы-распределители) применяются для измерения объемов услуги в конкретном помещении (квартире).

Для учета воды и тепла до августа 2019 г. необходимо установить общедомовые, а до августа 2020 г. – индивидуальные (квартирные) счетчики (для нежилых помещений общедомовой счетчик следует установить до августа 2018 года).

Таким образом, Законом предусматривается двойной учет воды и тепловой энергии: по всему зданию и по каждой квартире – отдельно.

Внедрение описанной системы учета позволит легко отслеживать «потери» воды и тепловой энергии. Так, если в результате сверки показания общедомового счетчика не совпадут с суммой показаний индивидуальных счетчиков, возникшая разница будет относиться на счет дома, и самым очевидным способом ее погашения будет распределение такой разницы между всеми жильцами.

На кого возложена обязанность установки счетчика и за чей счет это происходит?

Обязанность оборудовать здание узлом коммерческого учета возложена на собственника здания, а в случае с жилыми домами – на всех совладельцев, которые представлены их ОСМД или домоуправляющим.

Обязанность оборудовать помещение узлом распределительного учета (индивидуальным счетчиком) возложена индивидуально на собственника помещения (собственника квартиры) либо на собственника дома. Распределительному счетчику необходимо стоять на каждом месте ответвления систем отопления и водоснабжения в помещение (квартиру).

Закрепляя обязанность собственника обеспечить свои помещения отдельными счетчиками, Законом не предусматривается компенсации расходов на это.

Из этого можно прийти к выводу, что покупка и установка индивидуальных счетчиков должна финансироваться собственниками помещений (в частности, собственниками квартир), а покупка и установка общедомового (коммерческого) счетчика должна финансироваться всеми сособственниками многоквартирного дома (фактически, из бюджета ОСМД).

Кто несет ответственность за обслуживание и кто несет расходы на обслуживание?

Обслуживание узла коммерческого учета (общедомового счетчика)

Обслуживание (в том числе своевременная поверка) узла коммерческого учета осуществляется в соответствии с формулировкой Закона оператором внешних инженерных систем. Оператор внешних инженерных систем – это их балансодержатель. Во многих домах балансодержателем инженерных систем уже стали ОСМД (или управляющие, если в доме не создано ОСМД), в некоторых других дома – это, собственно, снабжающая компания.

Для компенсации расходов оператора внешних инженерных систем для потребителей предусмотрен специальный взнос на обслуживание и замену узла коммерческого учета. Размер взноса определяется отдельно для каждого дома и распределяется на 5 лет (или иной срок по согласию сторон). Взнос имеет строго целевое назначение, и должен расходоваться исключительно на установку, обслуживание и замену коммерческого счетчика.

Данный взнос уплачивается снабжающей компании, но если оператором внешних инженерных систем является не она (а, например, ОСМД дома), то снабжающая компания обязана перечислить уплаченные потребителями взносы оператору внешних инженерных систем.

Обслуживание узла распределительного учета (индивидуального счетчика)

Осуществляется за счет собственников таких узлов, если иное не установлено договором или законом – именно это предусмотрено в ч. 2 ст. 6 Закона об учете тепла и воды. То есть, каждый сам отвечает за свой индивидуальный счетчик.

При этом счетчик подлежит:

– периодической функциональной проверке, которая проводится снабжающей компанией, в сроки, предусмотренные договором на оказание услуги;

– периодической поверке, которая осуществляется в срок, указанный в техпаспорте счетчика (не реже одного раза в шесть лет для счетчиков механического типа и не реже одного раза в девять лет для устройств других типов).

Какие счетчики на газ и где необходимо устанавливать?

В сфере потребления газа обязанности по обслуживанию счетчиков распределяются по-разному в зависимости от вида потребителя. Так, установлены разные правила для:

Бытовых потребителей (иными словами, населения), использующих газ для подогрева воды, приготовления еды, отопления (и разных комбинаций данных целей), а также

Небытовых потребителей – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, использующих газ для предпринимательской деятельности.

Газовые счетчики устанавливаются в точках коммерческого учета, которые определяются границей балансовой принадлежности газовых сетей. Акт разграничения балансовой принадлежности газовых сетей является приложением к договору распределения природного газа.

В отличие от регулирования учета воды и тепла из законодательства об учете газа не следует необходимость устанавливать именно индивидуальный или именно общедомовой счетчик. Однако, поскольку установка общедомового счетчика выходит за рамки контроля конкретного бытового потребителя, то единственный гарантированный способ обеспечить учет «своего» газа – это установка индивидуального счетчика.

С другой стороны, положениями Закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» и Кодекса газораспределительных систем не исключается и организация общедомового учета – например, путем заключения одного договора на распределение газа на весь дом, установки одного счетчика на весь дом с разбивкой стоимости израсходованного газа на жильцов пропорционально площади квартир. Функцию подписанта договора со снабжающей организацией от дома в таком случае может выполнять председатель правления ОСМД или управляющий.

На кого возложена обязанность установки счетчика и за чей счет это происходит?

Установка газовых счетчиков для населения финансируется из бюджета или из средств газораспределительного предприятия.

Установка газовых счетчиков для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц – из средств таких физических и юридических лиц.

В случае отказа потребителей от установки счетчиков в указанные сроки им прекращается поставка газа, в том числе, расторгаются заключенные договоры на поставку газа.

Кто несет ответственность обслуживания, и кто несет расходы на обслуживание?

Для бытовых потребителей

В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, утвержденного постановлением Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг № 2494 от 30.09.2015 года, предусмотренного ч. 1 ст. 8 (далее по тексту – Кодекс), прямо предусмотрено, что периодическая поверка счетчиков газа, установленных бытовыми потребителями для их бытовых потребностей, проводится за счет оператора газораспределительных сетей областного газового хозяйства, далее по тексту – облгаза).

При этом бытовой потребитель обязан допустить оператора к поверке после предъявления сотрудником областного газа – (облгаза) служебного удостоверения. В случае отказа в доступе к объекту бытового потребителя для поверки счетчика потребителю меняется режим начисления объемов газа для оплаты. В случае нарушения сроков периодической поверки по вине оператора газораспределительных сетей объем газа для оплаты определяется по данным счетчика, по которому пропущен срок поверки.

Ответственность за своевременное проведение поверки, обслуживание и ремонт газовых счетчиков бытовых потребителей возлагается на субъектов хозяйствования, которые оказывают услуги по газоснабжению.

Для других потребителей:

Для небытовых потребителей обязанности, связанные с обслуживанием (в том числе, поверкой) счетчиков определяются собственностью на счетчик. Так, в ч. 1 ст. 7 Кодекса предусмотрено, что собственники средств измерительной техники обязаны обеспечить контроль за соблюдением межповерочных интервалов и их периодическую поверку. Проведение поверки обеспечивается собственником средств измерительной техники за свой счет.

Поскольку для учета газа для небытовых потребностей устанавливаются как счетчики потребителей, так и счетчики операторов газораспределительных сетей (облгазов), каждый отвечает за свой счетчик и за его своевременную поверку.

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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна