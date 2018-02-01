Раздор как источник власти

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо принятие нового закона о языке для "усиления политики украинской идентичности". Кириленко требует отменить закон «Колесниченко-Кивалова», принятый в 2012 году. «Год столетия независимости (в этом году на государственном уровне празднуем столетие первой независимости Украины – УНР) просто необходимо использовать для усиления политики украинской идентичности принять, наконец, закон об украинском языке, отменив закон «Колесниченко-Кивалава», – написал Кириленко в блоге на «Украинской правде». Он признал, что все усилия власти в направлении укрепления украинской идентичности и запрета русского языка в 2016-17 гг. остались неэффективными.

Напомню, в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики Кивалова-Колесниченко который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов Украины и позволяющий изучать русский язык в школах в местах компактного проживания русскоязычного населения (не менее 10 процентов от общего числа жителей). В 2014 году Верховная Рада попыталась признать утратившим силу закон 2012 года, однако и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать документ. Сейчас этот закон находится на рассмотрении Конституционного суда относительно его конституционности. Ранее в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине было сказано, что усиление позиций украинского языка, прописанное в новом законе об образовании, не должно осуществляться за счет языков нацменьшинств.

Новые языковые провокации власти

Во исполнение решения украинского правительства вице-премьер Вячеслав Кириленко подготовил новый закон о языке. Ожидается, что депутаты проголосуют за него до конца текущей парламентской сессии. При подготовке нового закона Кириленко воспользовался четырьмя ранее зарегистрированными законопроектами о государственном языке – авторства ультранационалистической «Свободы», «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко», а также законопроектом о языках национальных меньшинств авторства вице-спикера Рады Оксаны Сыроид. Все перечисленные законопроекты определяют, что единственным государственным языком в стране является украинский, признавая некий «особый статус» за крымско-татарским языком. О русском языке в документах нет вообще ни единого слова. Известно, что в законопроекте Кириленко прописаны жёсткие санкции за публичное использование русского языка. Так, за обращение к кассиру супермаркета или официанту ресторана по-русски предусмотрен денежный штраф до 6800 гривен, а за проявление «публичного неуважения» к украинскому языку могут и вовсе посадить за решётку – на три года.

Эксперты предостерегают от необдуманных шагов: новое законодательство может ударить по национальным меньшинствам и усугубить и без того нарушенные отношения с соседями. А саму инициативу считают разогревом перед началом избирательной гонки. Предлагают учредить особые органы по соблюдению языковых норм – «Нацкомиссию по стандартам» и «Терминологический центр». Вводится экзамен на знание языка для соискателей гражданства, а чиновникам придется получать спецсертификат. Языком образования все три считают украинский, нацменьшинствам милостиво согласны «обеспечить право на изучение родного языка». СМИ, которые сегодня по закону определяют язык работы самостоятельно, будут вынуждены перейти на государственный язык. «Все проекты проводят в обществе де-факто языковую зачистку: региональным языкам хоть и отводят квоты, но повышают их до 30%», – считает политолог Руслан Бортник. К тому же ни в одном проекте нет упоминаний ни о Европейской хартии о региональных языках и языках нацменьшинств, ни о международных обязательствах в рамках выводов Венецианской комиссии. Спор идет лишь о глубине и сроках украинизации. Этот закон единодушно признан антиконституционным, нарушающим ст.10 Конституции Украины. «Статья 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. Комментарий. Государство обязано обеспечивать свободное использование русского языка во всех сферах общественной жизни. Это означает, что любые действия, направленные на ограничение такой свободы, – незаконны. Государство не просто не должно препятствовать этой свободе – его прямой обязанностью является ее защищать». В этой связи характерно, что из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году изъят русский язык. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий. «Языковую» ситуацию в стране на своей странице в Facebook проанализировал народный депутат Сергей Кивалов. «Продвижение украинского языка и сбережение языков национальных меньшинств – задача абсолютно посильная. Не надо быть великим экспертом, чтобы понимать, что проблема языка в Украине – искусственно созданная, надуманная. И нужна она исключительно политикам, как инструмент их борьбы за власть. Других же инструментов у них нет», – написал академик С.В.Кивалов. По его словам, «если действующая власть Украины действительно хочет мира и покоя в стране, если не стремится ущемить малые народы, если неприемлемыми запретами не хочет подменить конституционные права каждого гражданина говорить на родном языке, на том языке, на котором он хочет, изучать этот язык, учиться на этом языке, то рекомендации Венецианской комиссии должны быть выполнены в полном объеме и без истерик».

Кириленко образца 2012 года

«В то время, когда ни один социальный вопрос в стране не решен, когда увеличен пенсионный возраст для женщин, когда занижен прожиточный минимум, когда зарплаты мизерные, когда сбережения так и не выплачены, когда миллионы людей без жилья, когда в украинских судах не защищают права граждан, когда в стране политические репрессии, когда страна в полной международной изоляции, когда недоверие к власти достигло критической точки – именно в этот момент власть – В. Янукович, парламентское большинство – вносит в зал «яблоко раздора» виде законопроекта «О языках» (Если бы не фамилия «Янукович», то можно было подумать, что это заявление сделано сегодня, так современно и актуально оно звучит!). Об этом заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Но он заявил это 24 мая 2012 г., когда он был еще народным депутатом, лидером фракции «За Украину»! «Оппозиция требует снять все законопроекты на языковую тему с рассмотрения Верховной Рады» – заявил Вячеслав Кириленко, выступая с парламентской трибуны, передает корреспондент Голос UA. Нардеп сделал заявление от имении объединенной оппозиции. По словам политика, это все направлено против людей, которых хотят столкнуть лбами. Это касается и западных и восточных регионов страны». Почему В.Кириленко на протяжении 2017-18 гг. неоднократно поднимал тему языка, тогда как в 2012 г., будучи в оппозиции к режиму Януковича, убедительно призывал этого не делать?

Сегодня постмайданная власть в лице Кириленко настырно продавливает закон о языке, внося то самое ЯБЛОКО РАЗДОРА, которым он стращал Верховную Раду образца 2012 г., в очередной раз доказывая свою жуликоватую беспринципность.

Власть норматива

Мир разнообразен и бесконечен по степени сложности: не существует даже двух одинаковых снежинок. Жизнь – это всегда многообразие, смерть – однообразна до одури! Одинаковость – это максимальное упрощение, как сброс сложности. С точки зрения теории управления такой группой легче всего управлять. Но с точки зрения теории власти – это так называемая власть эталона. Она стоит по значимости выше власти норматива или закона. В течение четырех лет националистическая пропаганда как тяжелая артиллерия бомбила наше сознание. Затянувшаяся артподготовка должна была рано или поздно привести к смене законодательного поля. Невзирая на всю антиконституционность таких действий. И такая попытка была сделана.

В стране, где реально проживают менее 30 миллионов человек, пять шестых разговаривают на русском языке. Заставить всех их перейти на украинский – их идея фикс, продиктованная из коридоров вашингтонского обкома, откуда проистекают все инициативы, дергающие за ниточки это марионеточное правительство. Именно этим и была продиктована так называемая «Революция достоинства», лишившая достоинства большинства из тех, кто ее делал. Внести сумятицу и смятение в умы, довести до белого каления негодование тех русскоязычных, которые строили это государство все эти 27 лет – это их цель и стратегия «управляемого хаоса», идеологию которого разработал еще в 1776 г. Адам Вейсгаупт.

Опоздали на сто лет

Насильственные украинизаторы хотят, чтобы все слушали 5-й канал и «строили» в своих головах унифицированную, однородную группу идеализированных людей, принадлежащих к «национальной идентичности» по закону «крови» – в целиком выдуманной стране, где все одинаковы как из-под штампа и ни о чем не задумываясь.

Но страшно даже не это, страшно впустую терять драгоценное время на реализацию проекта, которому не бывать. Сегодняшние лихие украинизаторы опоздали на сто лет!

Более чем сто лет назад в Европе происходил процесс строительства единых наций. Для строительства и обслуживания индустриальных капиталистических гигантов нужны были большие массы населения, осознающего себя единой нацией, одинаково говорящих и одинаково думающих. Экономическая необходимость требовала появления монокультурных наций. И они появились. В сегодняшней деиндустриализированной Украине, пораженной всевозможными расколами, этнокультурными, имущественными, социальными, с ее атомизированным населением, пораженным комплексом «моя хата с краю» нет реального заказчика на единую нацию. Все стенания о единой Украине изрекаются в рамках насквозь фальшивого политического спектакля. И это ни что иное, как операция прикрытия выдавливания украинцев из страны в качестве трудовых армий спасения Западного рынка труда.