Зачем платить за койки, лучше сразу за гробы

Вступила в действие медицинская реформа. Пошли ли деньги за пациентом, как обещала исполняющая обязанности Министра здравоохранения Ульяна Супрун? Пока известно, что так называемая Служба здоровья будет создана в середине текущего года. И все лечебные учреждения и семейные врачи должны заключить с ней договора. Правда, никто не подумал о вводе медицинского страхования. На помощь в безоплатном порядке выделяется 370 гривен в год на человека. За них теперь и горчичник не купишь. Народный депутат Олег Мусий считает, что без выделения субвенций на охрану здоровья никакая реформа не получится. "Скорая помощь" во многих местах практически перестала функционировать, поскольку техника старая и требует ремонта. Даже первый космонавт Украины Леонид Каденюк не дождался кареты "Скорой помощи", когда совершал пробежку в парке. Так и умер от сердечного приступа. Одна за другой идут эпидемии. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль вынужден был просить вакцину от кори в соседней Венгрии, так как в Украине достаточного количества вакцин не оказалось. Прошла уже информация о том, что в нашей стране появилась забытая уже дифтерия. Это опять-таки свидетельствует о плохой организации работы медицинской службы. В Украине уже давно нет Министра здравоохранения. На эту должность у нас достаточно подготовленных людей. К примеру, известный в мире хирург-кардиолог Борис Тодуров. По силам этот пост и нынешнему главному врачу Харьковской больницы имени Мечникова Рыженко. Но по-прежнему должности делят по квотам, вместо того чтобы искать профессионалов. Американская санитарка с Майдана, исполняющая обязанности Министра здравоохранения, скоро уполовинит население страны, смертность в Украине давно превышает рождаемость. А в Верховной Раде некому поставить вопрос об отставке Ульяны Супрун. Или ее должность не подается реформированию?