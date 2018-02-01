Рабинович заявил, что по его требованию суд арестовал виллу Левочкина

Рабинович продемонстрировал соответствующий документ Французский суд арестовал имение народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина по требованию народного депутата Вадима Рабиновича. Об этом сам Рабинович заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

Много лет нашу страну грабят по одному и тому же принципу – приходит какая-то власть, набирает, разворовывает полстраны, потом она уезжает за границу: в европах, америках, антигуах строятся громадные замки, виллы – и все это уходит. Я думаю, что сегодня – день, который изменит историю нашей страны, потому что с сегодняшнего дня никто из тех, кто обворовывает Украину и думает, что там – в Европе или Америке – его не достанут, больше не будет так думать. Они будут понимать, что неприкасаемых больше нет.

Я хочу предоставить обществу документы суда Ниццы, который впервые в истории нашей страны арестовал по требованию народного депутата Украины Вадима Рабиновича имение семейки Левочкиных. Причем это имение указано вместе со стоимостью. Первое имение, которое я арестовал, стоило 40 млн евро, но там рядом оказалось еще одно, оно сюда внесено. Я хочу, чтобы вы задумались – одно единственное семейство, один единственный дом – почти 2 миллиарда! Французский суд понял, что у семьи, которая никогда в жизни не работала в бизнесе, а только во главе администрации президента, не может быть дом за 2 миллиарда. Мы много лет читаем про суды за рубежом. Наши чиновники и олигархи судятся друг с другом, кто из них кому что должен. Я подал в суд, и там судебное решение в пользу государства Украина. Мы должны методично изъять все такие имения. Мы начали работать с пятью странами. Вы не представляете, какая сумма вырисовывается – мы вернем в бюджет 200 млрд уже в течение этого года

— заявил политик. В подтверждение своих слов он предоставил документы из суда Ниццы.— заявил нардеп.

Для этого он обратился к представителям НАБУ, СБУ, МВД и других профильных органов.

Вас запугивали – если вы будете вести что-то против них, вас будут плохо показывать на канале "Интер". Но это неважно. Надо закончить с этой нездоровой мотивацией. Они и про меня показывают – и пусть. А я вернул Украине деньги. И я требую от премьер-министра, чтобы эти 2 млрд пошли только на индексацию пенсий и зарплат. Особенно военнослужащим и всем остальным. Кроме того, нам нужен год после победы на выборах. И этот год мы продержаться должны, чтобы люди совсем уже не упали. И для этого нам нужны 200 миллиардов

— сказал народный депутат. Парламентарий подчеркнул, что он не боится угроз и будет дальше продолжать разоблачение коррупционеров.

Он рассказал, что помимо Франции, деятельностью украинских политиков заинтересовались и в Италии.

Я сегодня еду во Францию, потом в Италию на встречу с судьями. Мы там тоже накопали на очень интересного персонажа нашей политики. Я пытаюсь это доказать, и поверьте, это действительно сложно. Их просто боятся. Но не надо этого делать. Мы доказали, что не пойдем на соглашения ни с какими олигархами и ни с какими финансовыми группами. Наша команда доказала, что она умеет работать и никого не боится. Они с сегодняшнего дня будут понимать, что даже если они украли и удрали, то мы найдем их и там. Уважаемые правоохранители, вы обещали нам, что будете бескомпромиссно бороться. Я передаю вам в руки уникальную возможность убить украинскую мафию – сделайте это, иначе народ разочаруется в вас окончательно.

— резюмировал Рабинович.