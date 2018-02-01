Никаких оснований для закрытия школ на карантин в городе нет

Такое заявление сделала директор департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, решение о закрытии учебных учреждений на карантин принимается в случае превышения эпидпорога.

В настоящее время заболеваемость гриппом находится гораздо ниже эпидпорога, а ситуация с корью стабилизировалась. Поэтому, по ее убеждению, о каком-либо масштабном карантине говорить не приходится.

В то же время, по действующим правилам, в случае, если в каком-либо классе число не посещающих занятия по болезни превышает 30%, то дирекция школы имеет право принять решение о закрытии такого класса на карантин.

В настоящее время в городе по этой причине закрыто всего четыре класса.