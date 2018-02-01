В одесской школе пустили слезоточивый газ

Автор: Александр Михайлов «Слово»
ЧП произошло в средней школе №71 на улице Паустовского.
По информации городского департамента образования, на переменке кто-то распылил баллончик слезоточивого газа.
В результате нескольким детям стало плохо, а одна одиннадцатилетняя ученица была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с симптомами отравления неизвестным веществом.
По имеющейся информации, по данному факту проводится полицейское расследование.
Однако, кто же распылил газ, пока не установлено. По предварительной версии, это кто-то из учащихся, поскольку посторонних в этот момент в школе якобы не было.
Добавим, что по информации медиков, у девочки, скорее всего, из-за отравления газом обострилось неврологическое заболевание.