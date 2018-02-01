На Черемушках горит здание полиции?

По крайней мере, именно так подали информацию о возгорании в пятиэтажном доме по адресу улица Филатова, 70 многие одесские СМИ.

Что ж, пожар и вправду был. Однако, как выяснилось, к ГУНП этот пожар не имеет никакого отношения. Как, собственно, и к государственной службе охраны, о чем упомянули некоторые информационные агентства.

В здании действительно одно из помещений принадлежит государственной службе охраны, но возгорание произошло совсем в другом месте.

По информации пресс-службы ГУНП, большая часть здания используется, как общежитие, а пожар возник у жильцов в одной из комнат на пятом этаже.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работало несколько противопожарных экипажей.