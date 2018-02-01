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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесский порт хотят отделить от города

Категория: Новости


Одесский порт хотят отделить от города

   Как сообщил на заседании транспортной комиссии директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. О необходимости запретить проезд по городским улицам тяжелых зерновозов свидетельствует не только здравый смысл, но и рекомендации мирового банка. Решением проблемы, по мнению чиновника, стало бы строительство новой дороги «Хаджибей-2», которая обеспечит проезд в порт со стороны т.н. Сухого порта.

Напомним, что городские власти уже неоднократно принимали решение о запрете проезда в порт по городски м улицам тяжелых грузовиков, которые «повадились ездить туда через пересыпь. Однако добиться выполнения своего решения городские власти пока не могут.



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