Одесский порт хотят отделить от города

Как сообщил на заседании транспортной комиссии директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. О необходимости запретить проезд по городским улицам тяжелых зерновозов свидетельствует не только здравый смысл, но и рекомендации мирового банка. Решением проблемы, по мнению чиновника, стало бы строительство новой дороги «Хаджибей-2», которая обеспечит проезд в порт со стороны т.н. Сухого порта.

Напомним, что городские власти уже неоднократно принимали решение о запрете проезда в порт по городски м улицам тяжелых грузовиков, которые «повадились ездить туда через пересыпь. Однако добиться выполнения своего решения городские власти пока не могут.