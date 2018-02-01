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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Улица Ришельевская станет окончательно односторонней

Категория: Новости


Улица Ришельевская станет окончательно односторонней

   Об этом сообщил на заседании профильной депутатской комиссии директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, на участке между Жуковского и Греческой, где движение еще остается двусторонним регулярно возникают аварийные ситуации, т.к. водители часто выезжают на полосу встречного движения. В первую очередь потому, что там автомобили паркуются прямо на проезжей части. Односторонний режим движения позволит, по сути, снять проблему.



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