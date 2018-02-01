Одесские «национал-активисты» попирают Конституцию и совершают преступные действия прямо в суде

Вопиющий случай, наглядно демонстрирующий истинное «лицо» одесских националистов, произошел накануне в Киевском районном суде. Там перед началом заседания, на котором должен был решаться вопрос о продлении бывшему «главному местному правосеку» Сергею Стерненко, обвиняемому в участии в торговле наркотиками, меры пресечения, он вместе с группой своих единомышленников силой, под угрозой физической расправы выгнали из зала известного одесского журналиста Максима Войтенко.

Отметим, что таким образом националисты совершили деяния, прямо нарушающие статью конституции Украины, гарантирующую право на свободу слова и информации, а так же нарушили сразу две статьи уголовного кодекса –«препятствование законной профессиональной журналистской деятельности, угроза и применения насилия в отношении журналиста».

При этом находившиеся на месте событий полицейские заняли, по меньшей мере, странную позицию, оказав поддержку не подвергнутому преступным действиям журналисту, а самим нарушителям закона. Они уговаривали его подчиниться их противозаконным требованиям и покинуть зал.

К сожалению, до сих пор руководство ГУПН никак не прокомментировало действия своих подчиненных. Правда, пресс-служба ведомства обещала сделать это уже сегодня во второй половине дня.