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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На Фонтане автомобиль протаранил центр здоровья

Категория: Новости


На Фонтане автомобиль протаранил центр здоровья

   Происшествие произошло на улице Чубаевской.

По информации ГУНП, при оперативной отработке территории Киевского района полицейские пресекли попытку незаконного проникновения в автомобиль. Увидев полицейских двое злоумышленников кинулись наутек. А еще один попытался удрать на автомобиле «Мазда», уходя от преследования не справился с управлением и врезался в крыльцо Центра «Азбука здоровья».

Незадачливый беглец задержан. А вот двум его соучастникам, которые предпочли ретироваться «на своих двоих» пока удалось скрыться.



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