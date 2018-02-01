На Фонтане автомобиль протаранил центр здоровья

Происшествие произошло на улице Чубаевской.

По информации ГУНП, при оперативной отработке территории Киевского района полицейские пресекли попытку незаконного проникновения в автомобиль. Увидев полицейских двое злоумышленников кинулись наутек. А еще один попытался удрать на автомобиле «Мазда», уходя от преследования не справился с управлением и врезался в крыльцо Центра «Азбука здоровья».

Незадачливый беглец задержан. А вот двум его соучастникам, которые предпочли ретироваться «на своих двоих» пока удалось скрыться.