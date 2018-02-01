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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На сегодняшний день в Одесской области сорок один населенный пункт не имеет никакого водоснабжения и живет на привозной воде

Категория: Новости


На сегодняшний день в Одесской области сорок один населенный пункт не имеет никакого водоснабжения и живет на привозной воде

   Об этом рассказал журналистам губернатор Максим Степанов. А как ранее было сообщено в ходе аппаратного совещания, в них проживают более семидесяти пяти тысяч человек. Наиболее остая ситуация сложилась в Измаильском Килийском, Болградском и Арцизском районах. «Только представьте себе , что десятки тысяч людей живут и вообще не знают, что это такое- открыть кран и увидеть, как из него течет вода! И это - в двадцать первом веке!» - возмутился губернатор.

Он дал поручение срочно разработать проекты позволяющие обеспечить «живительной влагой» все население региона. И первым шагом станет водопровод, который намерены проложить от Килийского кругового водовода до Болграда. Это позволит обеспечить водой семь крупных населенных пунктов в Измаильском и Болградском районах, где проживает более тридцати тысяч человек и значительно улучшит качество водоснабжения самого Болграда.



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