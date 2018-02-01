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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Михаила Саакашвили ждет новая депортация?

Категория: Новости


Михаила Саакашвили ждет новая депортация?

   На сей раз –на историческую родину, в Грузию. По крайней мере, грузинское руководство уже заявило, что обратится с таким ходатайством к Польше, если Михаил Саакашвили задержится на польской территории. Впрочем, сам экс-президент Грузии только позавчера выдворенный из Украины в Варшаву уже сообщил журналистам, что не намерен долго злоупотреблять польским гостеприимством.

По его словам, он намерен в ближайшее время путешествовать по Европе, и активно встречаться с европарламентариями,а так же политиками Европы и США. Свое выдворение из Украины он считает незаконным и намерен вернуться, причем на законных основаниях. Что конкретно он намерен для этого сделать, «трижды экс» (экс-Презитдент Грузии, экс- губернатор Одесской области и экс-гражданин Украины), пока не сообщил. Но ясно дал понять, что очень рассчитывает на содействие влиятельных европейских и американских политиков.



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