Михаила Саакашвили ждет новая депортация?

На сей раз –на историческую родину, в Грузию. По крайней мере, грузинское руководство уже заявило, что обратится с таким ходатайством к Польше, если Михаил Саакашвили задержится на польской территории. Впрочем, сам экс-президент Грузии только позавчера выдворенный из Украины в Варшаву уже сообщил журналистам, что не намерен долго злоупотреблять польским гостеприимством.

По его словам, он намерен в ближайшее время путешествовать по Европе, и активно встречаться с европарламентариями,а так же политиками Европы и США. Свое выдворение из Украины он считает незаконным и намерен вернуться, причем на законных основаниях. Что конкретно он намерен для этого сделать, «трижды экс» (экс-Презитдент Грузии, экс- губернатор Одесской области и экс-гражданин Украины), пока не сообщил. Но ясно дал понять, что очень рассчитывает на содействие влиятельных европейских и американских политиков.